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Viernes, 1 de mayo de 2026

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Encuesta Crónica: casi el 80% no cree en la inocencia de Manuel Adorni

Un sondeo realizado en redes sociales demostró que una amplia mayoría no quedó conforme con las explicaciones del jefe de Gabinete sobre su situación patrimonial.

Una encuesta realizada por Crónica comprobó que la mayor parte de la población no cree en la inocencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Ayer Adorni dijo que era inocente y que lo iba a probar en la Justicia. ¿Vos le crees?", fue la consulta en redes sociales tras el informe de gestión que brindó el ministro coordinador en la Cámara de Diputados y el resultado fue contundente: el 78% (4.220 votos) respondió "No" y solo el 22% (1.186) optó por el "Sí".

Encuesta Crónica: casi el 80% no cree en la inocencia de Manuel Adorni

Esto demuestra que la amplia mayoría de la población quedó insatisfecha con las explicaciones que dio hasta el momento el jefe de Gabinete sobre las denuncias en torno a su situación patrimonial. "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", fue lo que expresó en la Cámara baja aunque sin dar mayores precisiones sobre el origen del dinero con el compró propiedades y viajó al exterior.

Adorni ratificó que no renunciará

Esta postura la mantuvo este viernes durante una entrevista radial que brindó, en la que además confió en que "la causa no va a prosperar en término de culpabilidad".

Asimismo, ratificó que no renunciará a su cargo como jefe de Gabinete. "Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente (Javier Milei), ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros", subrayó Adorni.

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