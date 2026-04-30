El gobernador de La Pampa desmintió los dichos de Manuel Adorni: "Nos retacean recursos"

La motosierra del gobierno de Javier Milei se ensañó contra muchos sectores. Jubilados, empleados estatales, discapacitados y universidades, entre otros, sufrieron en carne propia el ajuste fiscal de la gestión libertaria.

Entre los damnificados también están los gobiernos provinciales, a los que se le redujo en su casi totalidad la asistencia financiera a través de los ATN, los Aportes del Tesoro Nacional que servían para cubrir gastos extraordinarios o de infraestructura por fuera de los fondos de la coparticipación que establece la Constitución.

En ese sentido, desde La Pampa salieron a cruzar fuerte los dichos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien negó haber recibido solicitudes de asistencia financiera de esa provincia. En su informe de gestión brindado en la Cámara de Diputados el último miércoles, el funcionario dijo que "no existen solicitudes de Aportes del Tesoro Nacional" por parte de esa provincia.

En La Pampa dicen que Manuel Adorni mintió en su informe ante el Congreso.

Para el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, la afirmación de Adorni es una mentira que intenta encubrir la indiferencia del Gobierno ante los pedidos de las provincias, jaqueadas no sólo por el recorte de los fondos sino por la crisis económica que azota a toda la población. A ello se le suma, además, una supuesta discriminación porque a otros mandatarios provinciales que supieron acompañar algunas iniciativas del Ejecutivo (Tucumán y Salta entre ellos) se los premió con dinero para obras locales.

"La declaración de Adorni genera sorpresa, ya que La Pampa presentó en reiteradas oportunidades pedidos formales de asistencia financiera", dijeron fuentes cercanas al gobernador Ziliotto, uno de los que trabaja junto al bonaerense Axel Kicillof en la generación de un armado político que enfrente a La Libertad Avanza en las elecciones de 2027.

Desde esa jurisdicción detallaron los pedidos realizados formalmente. Son la Nota NO-2025-00151237-GLP-GPLP, de fecha 23 de mayo de 2025; la Nota SG N° 40/2025, del 1 de octubre de 2025; y una tercera nota dirigida al Ministerio del Interior, fechada el 19 de febrero de 2026.

En un nuevo encuentro con el Jefe de Gabinete @madorni y el Ministro del Interior @diegosantilli abordamos una variada agenda vinculada tanto al ámbito del Congreso Nacional como a temas comunes a ambas jurisdicciones, entre ellos la deuda del Estado Nacional con La Pampa,... pic.twitter.com/TylJYjw37U — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) February 3, 2026

Asimismo, detallaron que todos ellos fueron "debidamente cursados por las vías institucionales correspondientes y sin obtener hasta el momento ningún tipo de respuesta por parte del Estado nacional. Ni siquiera una negativa, lo que evidencia no solo la falta de asistencia, sino también la ausencia total de respuesta institucional ante reclamos legítimos".

Los pedidos, según informaron las fuentes, estuvieron vinculados al "fuerte desequilibrio financiero provocado por decisiones fiscales del Gobierno nacional que redujeron de manera sustancial los recursos coparticipables de las provincias". En particular, señalaron el incumplimiento en la asistencia para cubrir los déficits previsionales de las cajas jubilatorias no transferidas. También recordaron el pedido de acompañamiento económico tras el temporal del 18 de febrero último, que ocasionó importantes daños en Santa Rosa y Toay.

"Resulta inadmisible que, mientras se profundiza el ajuste sobre las provincias y se retacean recursos que les corresponden por ley, desde Nación se niegue la existencia de pedidos documentados y formalmente presentados", dijeron desde el entorno de Ziliotto.

Por último, aseguraron: "La Pampa ratifica que seguirá defendiendo los intereses de sus habitantes y reclamando, por las vías institucionales que corresponden, los recursos que el Gobierno nacional continúa demorando o negando".