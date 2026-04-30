Qué dijo Javier Milei del sector textil y la advertencia a empresarios "sin cojones para enfrentar el cambio"

En el cierre de su discurso en Expo EFI, el presidente de la Nación, Javier Milei, le habló a los empresarios que cuestionan su modelo económico y apertura comercial. Habló de "eficiencia económica", "transición" y "reasignación de recursos" y les recordó que "ya saben que si no se adaptan, quiebran".

El mandatario recibió varios aplausos a lo largo de su disertación en la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones del último miércoles por la noche. Se pronunció tras su paso por el Congreso para respaldar al jefe de Gabinete Manuel Adorni en su informe de gestión.

Milei desarrolló su postura, ejemplificó en la industria textil y cerró con una fuerte advertencia: "Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda que nos llevaba el kirchnerismo".

El sector textil atraviesa un cierre masivo de empresas y pérdidas de puestos de trabajo.

El mensaje de Milei a empresarios e inversores dejó varias frases expresadas con dureza. Uno de los primeros en reaccionar fue el diseñador textil Benito Fernández, quien en diálogo con un portal de noticias online aseguró que se arrepintió de haberle dado su voto al líder de La Libertad Avanza: "Decir que estoy defraudado es poco".

La industria textil atraviesa un momento crítico. El vicepresidente de la fundación Pro-Tejer, Maco Meloni, advirtió esta semana que "cerraron más de 500 empresas y hay 35 mil puestos de trabajo afectados", si se suman "los 20.700 del empleo formal y los más de 15 mil informales".

Todas las frases de Milei a empresarios en Expo EFI

"Me tienen las pelotas por el piso, fui a una reunión y dicen "¿en qué sectores tenemos que invertir?". Le dije "¿pero sos boludo o te hacés?" Vos sos el empresario, vos sos el que dice dónde tiene que invertir"

"Nosotros lo que tenemos que hacer es nivelar la cancha, tenemos que sacarle todos los parásitos del medio, todo el estorbo fiscal, el estorbo regulatorio, el estorbo monetario, el estorbo cambiario, y nivelar la cancha".

"Don't pick the winner. Van a tener que sacar su espíritu empresarial y esto lo van a dar vuelta los empresarios"

"La pregunta es ¿es eficiente eso? No, no es eficiente. Porque si yo para sostener a este precio más alto tengo que castigar al que le va bien, estoy afectando los precios relativos. Entonces los recursos que tienen que ir hacia el sector ganador no fluyen".

Qué dijo Javier Milei sobre el diseño textil en Italia

"Cuidado con en qué somos malos o no somos malos. Porque lo voy a hacer así, directamente poniendo un sector, la discusión en el sector textil: no, bueno, no podemos competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo tiene industria textil. ¿Cómo es eso? Compiten por diseño. Es decir, de vuelta, los autos de Italia son bastante más caros que los autos de Estados Unidos, por ejemplo. Pero cuál es la diferencia: el diseño, ponen el eje en el diseño. Es decir, el diseño es algo que a la gente le gusta. Entonces básicamente no es que no pueden competir; tienen que buscarle la vuelta".

"Si van a estar llamando a papá estado cada vez que algo no les gusta, se va a hacer difícil competir.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en Expo EFI durante el discurso de Javier Milei.

"¿Qué quiere decir que cambie la asignación de recursos? Que hay sectores que le va a ir mejor y hay otros que les va a ir peor, eso quiere decir."

"Por lo tanto lo que van a tener es una reasignación del factor trabajo. Es decir, no se pierden puesto de trabajo; podrá haber intensidad relativa, bueno, habrá cambio en los precios relativos. Pero si ustedes, para eso entonces qué necesitan: un mercado laboral flexible (...) ustedes necesitan mercados flexibles para que los factores de producción se puedan mover más rápido. Y eso es lo que se necesita: darle más flexibilidad a la economía".

"Ustedes tienen que saber que el crecimiento, el progreso tecnológico no es una mejora...porque gana uno y pierde otro. El tema es que al final ganan todos. Entonces no me vengan con la estupidez que hacen los kukas psicópatas y los imbéciles de los periodistas, que dicen "no, bueno, pero la economía crece desigual" Sí, boludo, crece desigual. Tenés un progreso tecnológico enorme, tenés un cambio de precio relativo enorme, tenés una liberación enorme".

El discurso completo de Milei en Expo EFI