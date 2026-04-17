Javier Milei parte este sábado hacia Israel para cumplir una agenda con foco político y religioso

El presidente Javier Milei partirá este sábado a las 11 rumbo a Israel, en lo que representa su tercera visita oficial al país de Medio Oriente desde el inicio de su gestión.

La delegación, integrada por Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques, arribará el domingo por la mañana para iniciar un cronograma que combina diplomacia de alto nivel con actividades de carácter espiritual.

Encuentros bilaterales y actos oficiales

La agenda comenzará el domingo con una visita al Muro de los Lamentos.

Por la tarde, el jefe de Estado se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un encuentro clave donde podría anunciarse el vuelo inaugural de la aerolínea El Al y la firma de acuerdos conjuntos.

Hacia el final del día, el mandatario participará en la pregrabación del encendido de antorchas en el Monte Herzl por el 78.º Día de la Independencia de Israel, ceremonia para la cual fue invitado junto al referente republicano Donald Trump.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno mantendrá una reunión técnica con su par israelí, Gideon Sa'ar.

Distinciones académicas y cierre en Jerusalén

El lunes, la actividad se trasladará a la Universidad Bar-Ilan, donde Javier Milei será condecorado con el Doctorado Honoris Causa y brindará una exposición.

Por la tarde, tras una audiencia con el presidente Isaac Herzog, visitará la Yeshivá Hebron para recibir una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

La jornada final incluirá reuniones con rabinos y una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El Presidente asistirá al cierre de los festejos por la independencia antes de emprender el regreso, previsto para el miércoles a media mañana en Argentina.