Marie-Louise Eta hace historia en el Union Berlin: primera mujer en dirigir en la Bundesliga masculina

Union Berlín tomó una decisión histórica que puede marcar un antes y un después en el fútbol europeo. El club alemán anunció a Marie-Louise Eta como nueva entrenadora del primer equipo hasta el final de la temporada, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo en la Bundesliga masculina y en las cinco grandes ligas de Europa.

La decisión llega tras la derrota frente a FC Heidenheim, que derivó en la salida de Steffen Baumgart. En un contexto deportivo delicado, el club apostó por Eta para liderar el tramo final del campeonato.

"Me alegra que el club me haya confiado esta exigente tarea. Uno de los puntos fuertes del Union ha sido y sigue siendo unir todas las fuerzas en situaciones como esta", expresó la entrenadora tras su designación, mostrando confianza en lograr los puntos necesarios para asegurar la permanencia.

A sus 34 años, Eta da el salto desde el equipo sub-19 al primer equipo, con el objetivo de sostener la categoría en las últimas cinco jornadas. Actualmente, el Union Berlín mantiene una ventaja de siete puntos sobre la zona de descenso, aunque deberá confirmar su recuperación en el cierre del torneo.

Cabe destacar que no se trata de su primera experiencia con el plantel profesional. En 2023, ya había formado parte del cuerpo técnico como asistente, en otro paso significativo dentro de la estructura del club.

El comunicado oficial de Unión Berlín



El equipo masculino profesional afrontará la recta final de la temporada y la lucha por la permanencia bajo la dirección de Marie-Louise Eta, hasta ahora entrenadora del equipo juvenil sub-19 y futura entrenadora principal del equipo femenino profesional.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++



Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der... pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026



Eta asume el cargo con efecto inmediato: "Me alegra que el club me haya confiado esta exigente tarea. Uno de los puntos fuertes del Union ha sido y sigue siendo unir todas las fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que, junto con el equipo, conseguiremos los puntos decisivos", afirma Marie-Louise Eta de cara a la recta final de la temporada. El club informará en breve sobre el nuevo nombramiento para el puesto de entrenador del equipo sub-19.