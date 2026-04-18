Cómo le fue a Marie-Louise Eta, quien hizo historia en su debut como DT de Union Berlín

Más allá del resultado, ya hizo historia y es solo el principio. La protagonista de esta historia es Marie-Louise Eta, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de primera división en una de las cinco grandes ligas europeas. Fue en el banco de Union Berlín, que cayó como local ante Wolfsburgo por una nueva fecha de la Bundesliga.

Con experiencia previa en las divisiones inferiores del club, todas las miradas estuvieron puestas en su debut al frente del plantel dueño de casa. Pero la jornada no se terminó como se esperaba gracias a los goles del austriaco Patrick Wimmer y Dženan Pejinovi para la visita, mientras que el escocés Oliver Burke descontó para el conjunto berlinés.

¡¡TODOS LOS FLASHES SON PARA ELLA!! Marie-Louise Eta realiza su debut como entrenadora de Union Berlin y se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir un equipo de primera división en Europa.



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¡MALAS NOTICIAS PARA MARIE-LOUISE ETA! Patrick Wimmer armó una genialidad, le pegó de tres dedos desde afuera del área y marcó un verdadero golazo para el Wolfsburgo ante Union Berlin. ¡Candidato al mejor del día!



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¡Marie-Louise Eta sufrió otro golazo! Pejcinovic aprovechó el error en el fondo de Union Berlin, definió a colocar y marcó el 2-0 del Wolfsburgo.



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La derrota dejó a Unión Berlín en la 11ª ubicación de la tabla, con 32 puntos y el objetivo de asegurar la permanencia. En la otra vereda, Wolfsburgo sigue en zona de descenso: está a dos puntos de St. Pauli, el último de los que perderían la categoría, y a cuatro de Borussia Monchengladbach.

Marie-Louise Eta, de 34 años, fue designada por la dirigencia de la institución, tras la salida de Steffen Baumgart por malos resultados. En ese entonces, la entrenadora dirigía la Sub 19 del club, donde registró 13 victorias, cuatro empates y cinco derrotas (55 goles a favor y 31 en contra) en los 22 encuentros que dirigió.