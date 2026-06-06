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HÉROES OTRA VEZ

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, campeones de dobles en Roland Garros

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers consiguieron retener el título de Roland Garros, tras vencer a Harri Heliovaara y Henry Patten.

Juan Riera
Juan Riera
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Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones hoy sábado de Roland Garros y revalidaron su título.  El argentino y el español, que conforman la mejor dupla del mundo en este momento, derrotaron a los segundos cabezas de serie, Harri Heliovaara y Henry Patten, por 6-4 y 6-2 en la pista Philippe Chatrier.

Los defensores del título no pasaron sobresaltos durante los 77 minutos y se transformaron en la quinta pareja de dobles masculina en ganar el trofeo en París dos años consecutivos.

Además, son los primeros cabezas de serie en ganar la corona del Grand Slam francés desde Bob Bryan y Mike Bryan en 2013.

Zeballos y Granollers, no podían conseguir un Roland Garros hasta 2025, cuando se sacaron la espina primero con Roland Garros y luego con el US Open.

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