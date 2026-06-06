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Leo Balerdi se desgarró y podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Leonardo Balerdi se desgarró y Lionel Scaloni deberá decidir si lo mantiene en el plantel de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026 o si lo reemplazará.

Juan Riera
Juan Riera
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Una nueva preocupación sacude a la Selección Argentina en la previa del amistoso ante Honduras, ya que Leonardo Balerdi sufrió una molestia física durante uno de los entrenamientos y encendió las alarmas a días del debut en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá

El defensor del Olympique de Marsella será sometido a estudios este mismo sábado para que Lionel Scaloni determine si está apto o no para representar a la Scaloneta en la Copa del Mundo dentro de 10 días.  

Si los exámenes confirman que es un desgarro, el DT campeón del mundo deberá definir a un reemplazante, que seguramente salga entre Marcos Senesi (agente libre), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe).

Senesi, que tiene el pase en su poder tras cuatro temporadas en el  Bournemouth y con futuro en el Tottenham, es el favorito a quedarse con el lugar de Balardi. 

 El reglamento del Mundial 2026 permite realizar modificaciones en la nómina por lesiones hasta 24 horas antes del debut de cada selección, por lo que Argentina tendrá tiempo hasta el lunes 15, un día antes de jugar con Argelia.

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