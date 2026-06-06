Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 EN VIVO: hora y cómo verlo por TV y ONLINE

Sigue la actividad para Franco Colapinto hoy sábado, a partir de las 11, con la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La prueba definirá la grilla para la carrera principal, que será el domingo a partir de las 10 de la mañana de Argentina.



Los motores se encendieron el viernes en el Principado con las primeras prácticas libres dominadas por Charles Leclerc con Ferrari, seguido por su compañero de equipo Lewis Hamilton y Max Verstappen de Red Bull.

La FP2 tuvo a los mismos protagonistas, aunque fue Hamilton es más veloz.

Y este sábado a la mañana todo volvió a normalidad con Andrea Kimi Antonelli dominando las acciones, aunque las Ferrari parecen dar pelea, aunque habrá que ver cómo se comporta en la clasificación, que tanto le está costando.

Franco Colapinto, por su parte, quedó 19° a dos segundos y medio de la punta y a casi siete décimas de su compañero de Alpine Pierre Gasly. Además, el piloto argentino hizo un trompo en la curva seis que lo hizo volver a boxes antes de lo pensado.

Cómo ver el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 por TV y ONLINE

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 será televisado en diferido por Fox Sports, por lo que las únicas opciones de verlo en vivo será a través de F1TV y Disney+, previa contratación de los canales codificados.