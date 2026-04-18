Almeyda vuelve a sonar en México: América y Atlante lo tienen en carpeta tras su salida de Sevilla

Tras su salida de Sevilla, Matías Almeyda vuelve a estar en el centro de la escena y su nombre ya suena con fuerza en el fútbol mexicano, donde dejó una huella importante. América y Atlante lo tienen en carpeta como posible reemplazo de sus actuales entrenadores, en un contexto donde el argentino busca relanzar su carrera tras una experiencia breve y complicada en España.

El ciclo de Almeyda en Sevilla fue tan corto como turbulento. Había sido contratado para la temporada 2025/26, pero fue despedido antes de cumplir un año, con el equipo en zona de descenso. Su salida, además, estuvo marcada por la polémica: "Un día antes de decirme que me tenía que ir me dijeron que me quedaba hasta el final", declaró el DT, evidenciando su malestar con la dirigencia del club andaluz, el mismo donde había iniciado su etapa como futbolista en Europa en 1996.

Sin equipo y analizando opciones, el "Pelado" aparece como candidato en dos escenarios muy distintos dentro del fútbol mexicano. Por un lado, Club América, uno de los gigantes del continente, que actualmente tiene como entrenador a André Jardine. Si bien el brasileño continúa en el cargo, la irregularidad del equipo generó que la dirigencia empiece a evaluar alternativas, entre ellas Almeyda y también el uruguayo Diego Alonso.

La posible llegada de Almeyda a América no sería una decisión sencilla, ya que implicaría asumir el mando del máximo rival de Chivas de Guadalajara, equipo con el que conquistó títulos y dejó un gran recuerdo entre 2015 y 2018. Ese factor emocional podría pesar en cualquier negociación.

El otro club interesado es Atlante, una institución histórica que actualmente milita en la Liga de Expansión y que está cerca de concretar su regreso a la Primera División. En caso de lograr el ascenso, la dirigencia busca un entrenador de jerarquía para encarar la nueva etapa, y Almeyda aparece como una de las principales opciones, junto a nombres como Ricardo La Volpe.

De esta manera, el futuro de Almeyda vuelve a tomar forma en México, un país donde supo construir una identidad como entrenador y al que podría regresar para iniciar un nuevo desafío tras su frustrado paso por el fútbol europeo.