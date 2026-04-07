Almeyda suena fuerte en México: América y Monterrey lo buscan tras su salida de Sevilla

Tras su sorpresiva salida de Sevilla, Matías Almeyda ya analiza nuevas propuestas para continuar su carrera, con dos gigantes del fútbol mexicano interesados en contratarlo.

Según informó el medio Estadio Deportivo, tanto Club América como Monterrey se contactaron con el DT, quien dejó una huella importante en Chivas de Guadalajara, donde conquistó cinco títulos, incluida la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

Uno de los interesados más fuertes es América, clásico rival de Chivas, donde la continuidad del brasileño André Jardine está en duda tras no cumplir con las altas expectativas generadas por una fuerte inversión en el plantel.

Sin embargo, el club que parece haber avanzado más en las negociaciones es Monterrey. Luego de la salida de Domenec Torrent, la institución designó interinamente a Nicolás Sánchez, ídolo del club, pero buscaría un técnico de mayor experiencia para el futuro cercano.

De acuerdo a la información, Rayados ya le presentó a Almeyda una propuesta formal por dos temporadas, con un salario similar al que percibía en Sevilla y la posibilidad de reforzar el plantel con futbolistas de su elección.

El entrenador argentino habría solicitado tiempo para analizar la oferta, en un contexto en el que el eventual cambio de DT en Monterrey se produciría después del Mundial, con el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX.

En cuanto a su paso por Sevilla, Almeyda dirigió 29 partidos oficiales, con un balance de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas. A pesar de no haber caído en zona de descenso, el equipo quedó a solo tres puntos tras la derrota ante Valencia que marcó el final de su ciclo.

Además, su etapa estuvo marcada por limitaciones en el mercado de pases, debido a la crisis económica del club, y por la salida de jugadores clave como Loic Badé rumbo a Bayer Leverkusen.

Con este escenario, Almeyda se perfila como uno de los entrenadores más buscados del mercado, mientras define su próximo destino.