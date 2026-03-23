Sevilla echó a Matías Almeyda

El Sevilla FC anunció a través de sus redes sociales el fin de la etapa como entrenador de Matías Almeyda tras la dolorosa derrota ante Valencia por LaLiga de España.

%u2139%uFE0F Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

El Pelado abandona la entidad rojiblanca con un balance de diez victorias, siete empates y catorce derrotas en su etapa en el banquillo hispalense.

El comunicado de Sevilla

"Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión", ha afirmado el club andaluz en un comunicado. "El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", se añade.

Un club sin rumbo

Ya son cuatro los entrenadores despedidos desde que José María del Nido Carrasco es presidente. Quique Sánchez Flores, García Pimienta (también destituido tras un partido frente al conjunto valenciano), Joaquín Caparrós y Matías Almeyda