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Sevilla echó a Matías Almeyda

Sevilla decidió ponerle fin a la etapa como entrenador de Matías Almeyda, que nunca pudo encontratarle el rumbo a un equipo que lucha por no descender.

Juan Riera
Juan Riera

El Sevilla FC anunció a través de sus redes sociales el fin de la etapa como entrenador de Matías Almeyda tras la dolorosa derrota ante Valencia por LaLiga de España.

 El Pelado abandona la entidad rojiblanca con un balance de diez victorias, siete empates y catorce derrotas en su etapa en el banquillo hispalense.

El comunicado de Sevilla  

"Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LaLiga y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión", ha afirmado el club andaluz en un comunicado. "El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", se añade.

Un club sin rumbo

Ya son cuatro los entrenadores despedidos desde que José María del Nido Carrasco es presidente. Quique Sánchez Flores, García Pimienta (también destituido tras un partido frente al conjunto valenciano), Joaquín Caparrós y Matías Almeyda 

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