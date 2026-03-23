La fuerte frase de Nicolás Otamendi sobre su posible llegada a River post Mundial 2026

Nicolás Otamendi arribó este lunes al país para sumarse a la Selección Argentina de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia por la fecha FIFA y dejó definiciones importantes sobre su futuro: evitó confirmar su llegada a River Plate y aseguró que el Mundial 2026 será el cierre de su ciclo con la Albiceleste.

"TENGO CONTRATO CON BENFICA Y TERMINA EN JUNIO. VEREMOS"



%uD83D%uDD25 Nico Otamendi dejó en claro que lo conoce al CHACHO COUDET y... ¿dejó la puerta abierta para su llegada a RIVER?pic.twitter.com/S3bd6pZyhn — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Qué dijo Otamendi sobre su posible llegada a River

El zaguero llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la madrugada del lunes 23 de marzo, luego de su participación con el Benfica frente al Vitória de Guimarães por la Primeira Liga.

En diálogo con la prensa, fue consultado por los rumores que lo vinculan con River una vez finalizado el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sin confirmar ni descartar la posibilidad, respondió con cautela: "Tengo contrato con Benfica hasta junio, no tengo nada más que decir".

Además, al ser consultado sobre un posible acercamiento con el entrenador del Millonario, dejó una frase abierta: "Lo conocí, lo vi una vez... veremos".

Otamendi confirmó el final de su ciclo en la Selección

A días de los amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, el experimentado defensor ratificó una decisión importante sobre su futuro internacional.

Otamendi aseguró que el Mundial 2026 será su última competencia con la Selección: "Después del Mundial se cierra mi ciclo con la Selección Argentina. Ya sé que es mi último Mundial". Y agregó: "Cuando ya no juegue, empezaré a ser un hincha más".

Un posible regreso al fútbol argentino tras 16 años

En caso de concretarse su llegada a River, Otamendi volvería al país tras más de una década y media en el exterior.

El defensor surgió de Vélez Sarsfield, donde debutó en 2009 antes de dar el salto a Europa en 2010 para jugar en el FC Porto.

Luego, su carrera continuó con pasos por el Atlético Mineiro, el Valencia CF y el Manchester City, hasta consolidarse desde 2020 en Benfica, donde ya suma más de 270 partidos.