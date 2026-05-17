¿Llega a River?: Benfica confirmó la salida de Nicolás Otamendi

Benfica confirmó la salida de Nicolás Otamendi en condición de libre luego de que el argentino decidiera no renovar su contrato, el cual vence el próximo 30 de junio.

El Millonario, que lleva meses monitoreando la situación, ofreció al defensor un vínculo por un año y medio, y esperan su respuesta una vez finalice el Mundial 2026, pero confían en que la misma será positiva.

"Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán", reza el comunicado del equipo portugués.

Cabe destacar que la salida de Otamendi se da únicamente por elección del futbolista, pues tuvo un buen año en el que fue titular para José Mourinho.

El zaguero central disputó 46 encuentros en la presente temporada, participando de forma directa en siete goles y alzando la Supercopa de Portugal.