Boca toma nota: Paulo Dybala fue ovacionado en la triunfo de la Roma y se huele olor a despedida

¿El último adiós? Paulo Dybala brilló con una asistencia en el triunfazo de la Roma por 2-0 ante la Lazio en el clásico por la fecha 37 de la Serie A. Los hinchas del club italiano ovacionaron a la Joya cuando fue reemplazado, ya que pudo haber sido su despedida del Olímpico de Roma, mientras Boca todavía sueña con sumarlo en el próximo mercado de pases.

La Loba se quedó con el derbi de la capital italiana tras imponerse con un doblete de Gianluca Mancini. El último tanto llegó a los 20 minutos de la segunda mitad: convirtió de cabeza tras un centro preciso de Dybala en un córner.

Boca pisó el acelerador: el nuevo contacto por Paulo Dybala

%uD83D%uDD25%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 ¡EL CENTRO DE DYBALA PARA EL 2-0 DE MANCINI!



Roma se ponía 2-0 en el Clásico ante Lazio.



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Luego el futbolista cordobés fue reemplazado por Artem Dovbyk a poco del final. Los fanáticos de la Roma lo ovacionaron mientras se retiraba del campo, en lo que pudo haber sido su último partido en el Olímpico como local.

¡ATENCIÓN A ESTO! Paulo Dybala, ovacionado por todo el estadio, se retiró reemplazado en el Derby vs. Lazio. ¿Habrá sido su despedida ante la gente de Roma?



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Con esta victoria, el conjunto de Gian Piero Gasperini llegó a 70 puntos, se mantiene cuarto y sueña con la clasificación a la próxima Champions League. El próximo fin de semana cerrará la Serie A frente a Hellas Verona, como visitante.

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Mientras tanto, Boca sueña con Dybala en el próximo mercado de pases. Desde el Xeneize se comunicaron con la representación de la Joya y hay predisposición de ambas partes para empezar a negociar formalmente de cara a este mercado de pases. Si el cordobés decide dejar la Roma, tiene abiertas las puertas de La Bombonera.











