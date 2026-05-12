Alarmas en Boca: Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato con la Roma
El representante de Paulo Dybala tuvo una reunión clave con la Roma para su renovación. Boca Juniors está atento.
Suenan las alarmas en Boca. En Roma, se llevó a cabo otra reunión clave sobre el futuro de Paulo Dybala que puede cambiar por completo el panorama.
Más allá de la dirigencia de Juan Román Riquelme le abrió las puertas y hasta el propio atacante admitió el último domingo que "el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados", ya que está a tan solo unas semanas de quedar libre, la última propuesta de su representante Jorge Antun a la directiva de la Loba podría cerrar una renovación.
La prensa de Italia informó que el futbolista está dispuesto a firmar la extensión de su contrato hasta mediados de 2027 con una considerable y abrupta rebaja salarial.
Si se cierra, la Joya pasaría de cobrar ocho millones de euros por año (más un millón más por objetivos cumplidos) a tan solo dos millones más bonos.
La oferta está sobre la mesa. La última palabra para ver si Dybala continúa una temporada más o le pone fin a su ciclo en el club en junio próximo la tiene Dan Friedkin, el dueño del club. Mientras tanto, en el Xeneize lo seguirán esperando hasta último momento.