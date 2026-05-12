Alarmas en Boca: Paulo Dybala está muy cerca de renovar su contrato con la Roma

Suenan las alarmas en Boca. En Roma, se llevó a cabo otra reunión clave sobre el futuro de Paulo Dybala que puede cambiar por completo el panorama.

Más allá de la dirigencia de Juan Román Riquelme le abrió las puertas y hasta el propio atacante admitió el último domingo que "el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados", ya que está a tan solo unas semanas de quedar libre, la última propuesta de su representante Jorge Antun a la directiva de la Loba podría cerrar una renovación.

La prensa de Italia informó que el futbolista está dispuesto a firmar la extensión de su contrato hasta mediados de 2027 con una considerable y abrupta rebaja salarial.

Si se cierra, la Joya pasaría de cobrar ocho millones de euros por año (más un millón más por objetivos cumplidos) a tan solo dos millones más bonos.

La oferta está sobre la mesa. La última palabra para ver si Dybala continúa una temporada más o le pone fin a su ciclo en el club en junio próximo la tiene Dan Friedkin, el dueño del club. Mientras tanto, en el Xeneize lo seguirán esperando hasta último momento.