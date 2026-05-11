Las curiosas y tendenciosas estadísticas de Sebastián Martínez Beligoy en el cruce entre Estudiantes de La Plata y Racing

Desde el mismísimo momento que la Liga Profesional echó mano del árbitro Sebastián Martínez Beligoy para el histórico duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing, en la Academia se encendieron las alarmas. Es que el sobrino de Federico Beligoy, el director del arbitraje nacional, no es de los mejores jueces de la nómina y las estadísticas del juez en compromisos del León y de la Academia mostraba una clara disparidad a favor del conjunto platense.

Y los antecedentes, con predisposición a favorecer al Pincha, quedó en evidencia desde el mismísimo momento que ambos equipos pisaron el terreno de UNO y el 'elegido' se encargó de condicionar a Racing con la elección del arco en el sorteo. Bajo el argumento de un inverosímil tema de "seguridad", Sebastián impuso que el equipo de Gustavo Costas debía defender en la valla que todavía se encontraba bajo el rayo del sol en el primer tiempo. Esta situación despertó la lógica protesta del capitán Albiceleste Santiago Sosa quien pedía que la elección del campo se sortease. Ante el silencio cómplice del referente Pincha, Guido Carrillo, Beligoy obligó deliberadamente a que Cambeses ocupase la valla que todavía no tenía sombra. Vale mencionar que que el espectáculo se jugó solamente con público de Estudiantes en el estadio.

Es una vergüenza lo de Sebastián Martínez Beligoy %u203C%uFE0F



%uD83D%uDC49 Teléfono @FedericoBeligoy. Ya deberías dar un paso al costado al frente del arbitraje del fútbol argentino. pic.twitter.com/HtgmgJDRbg — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) May 11, 2026

Pero lo más llamativo todavía estaba por venir y es que durante los 97 minutos de juego, el sobrino de Federico dejó su sello bien marcado y tuvo una performance totalmente tendenciosa y poco ecuánime. Es que el colegiado fue capaz de perpetrar un hecho con poquísimos antecedentes dentro del fútbol argentino: Martínez Beligoy cobró solamente una falta a favor de Racing, mientras que le sancionó 18 en su contra.

La única falta que le marcó para la Academia fue un golpe del mediocampista Ezequiel Piovi sobre Marcos Rojo que, encima, le valió la amonestación al volante central Pincha.

Incluso, en los últimos instantes del cotejo y con el resultado 1 a 0 para la Academia, Martínez Beligoy ignoró una clara falta a Santiago Solari en campo antagónico (delante del asistente 2, Federico Cano) y de allí nació el ataque Pincha, que culminó con un cuerpo a cuerpo de Gaby Rojas sobre Cetré, que para el colegiado fue infracción del defensor visitante. Con la sanción de esa falta, el juez generó que el local intentase, vía área, empatar la chapa, cosa que no prosperó porque el centro que llovió al cuadro visitante fue despejado.

Lógicamente, el dato llamó la atención y el propio Costas fue consultado en la conferencia de prensa sobre esta curiosa estadística, aunque, en esta oportunidad, el técnico Académico decidió no hablar de la labor del referí.

EL CURIOSO ANTECEDENTE QUE TAMBIÉN INVOLUCRA A RACING

Hace poco más de un año, Racing vivió una situación muy parecida, que levantó mucha polvareda, aunque en aquel encuentro ríspido, como este ante el Pincha, a la Academia le habían cobrado dos faltas a favor, en lugar de una como hizo Martínez Beligoy.

En el marco del clásico de Avellaneda ante Independiente, que culminó en un empate 1 a 1 en el Ricardo Enrique Bochini (marzo de 2025), el árbitro Nicolás Ramírez apenas le cobró dos infracciones a la Academia y ninguna de ellas se dio en el segundo tiempo, en el que el Rojo, que perdía el derbi, curiosamente llegó a la igualdad.

A diferencia de lo ocurrido el domingo pasado en La Plata, en aquella ocasión, Costas sí apuntó contra el corpulento colegiado y expresó que lo que había sucedido era "alevoso".

EL OTRO ANTECEDENTE EN EL FÚTBOL ARGENTINO

Patronato de Paraná fue el otro equipo al que le otorgaron únicamente una infracción y fue en un partido frente a Independiente (octubre de 2017) que terminó igualado 1-1 por los tantos de Sebastián Rivas y Maximiliano Meza. En aquel momento, Juan Pablo Pompei fue el árbitro, quien, a su vez, le cobró 20 infracciones a favor del elenco de Avellaneda.