Rey Hilfer, el referí elegido para el duelo entre River y Gimnasia La Plata: las explosivas designaciones de jueces para los cuartos de final del Apertura 2026

Entre lo hecho por Pablo Echavarría en Boca vs. Huracán y lo de Sebastián Martínez Beligoy en Estudiantes vs. Racing, la capacidad de asombro con las actuaciones de los árbitros en los partidos definitorios del Apertura 2026, podría decirse que estaba colmada. Pero, de golpe llega la próxima lista de designaciones y los nombres elegidos se encargan de dejar con la boca abierta a más de uno.

La Liga Profesional dio a conocer por estas horas la lista de los jueces que se harán cargo de impartir Justicia en los cuatro partidos importantísimos y hay combos demasiados explosivos para todo lo que está en juego.

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Por orden de aparición, hay que contar que el cruce entre Belgrano y Unión tendrá una dupla de mucha experiencia pero lacrimógena: el juez principal será Andrés Merlos y su colaborador en cabina será Fernando Espinoza.

Por otra parte, Fernando Echenique, junto con Hernán Mastrángelo y, como si esto fuera poco, Diego Ceballos en el AVAR, viajarán hasta La Paternal para el duelo porteño entre Argentinos y Huracán.

En tanto, para dirigir al 'sospechado' Rosario Central (con Ángel Di María) que se enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito, la LPF determinó que el mundialista Darío Herrera esté en el campo de juego y Pablo Dóvalo en la tecnología.

Por último, en cuanto al seleccionado para el cotejo de River ante Gimnasia La Plata, ahí sí apelaron a la seriedad y seguridad y el nombre impuesto es el de Leandro Rey Hilfer, que será secundado por Lucas Novelli, uno de los mejores a la hora del trabajo de VAR, aunque se lo recuerda por su polémica performance en el pasado duelo entre Boca e Independiente en La Bombonera, por la fecha 14° de la etapa regular.

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Martes 12 de mayo

-19.00 Belgrano (5°B) - Unión (8°A) -ESPN Premium-

Árbitro : Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio



-21.30 Argentinos (3°B) - Huracán (7°B) -TNT Sports-

Árbitro : Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos



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Miércoles 13 de mayo



-18.45 Rosario Central (4°B) - Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba



-21.30 River (2ºB) - Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19.00 Belgrano (5°B) - Unión (8°A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio



21.30 Argentinos (3°B) - Huracán (7°B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

18.45 Rosario Central (4°B) - Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba



21.30 River (2ºB) - Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez