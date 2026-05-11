Rey Hilfer, el referí elegido para el duelo entre River y Gimnasia La Plata: las explosivas designaciones de jueces para los cuartos de final del Apertura 2026
La Liga Profesional dio a conocer la lista de los jueces que se harán cargo de impartir justicia en los cuartos de final del Apertura 2026 y
Entre lo hecho por Pablo Echavarría en Boca vs. Huracán y lo de Sebastián Martínez Beligoy en Estudiantes vs. Racing, la capacidad de asombro con las actuaciones de los árbitros en los partidos definitorios del Apertura 2026, podría decirse que estaba colmada. Pero, de golpe llega la próxima lista de designaciones y los nombres elegidos se encargan de dejar con la boca abierta a más de uno.
La Liga Profesional dio a conocer por estas horas la lista de los jueces que se harán cargo de impartir Justicia en los cuatro partidos importantísimos y hay combos demasiados explosivos para todo lo que está en juego.
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Por orden de aparición, hay que contar que el cruce entre Belgrano y Unión tendrá una dupla de mucha experiencia pero lacrimógena: el juez principal será Andrés Merlos y su colaborador en cabina será Fernando Espinoza.
Por otra parte, Fernando Echenique, junto con Hernán Mastrángelo y, como si esto fuera poco, Diego Ceballos en el AVAR, viajarán hasta La Paternal para el duelo porteño entre Argentinos y Huracán.
En tanto, para dirigir al 'sospechado' Rosario Central (con Ángel Di María) que se enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito, la LPF determinó que el mundialista Darío Herrera esté en el campo de juego y Pablo Dóvalo en la tecnología.
Por último, en cuanto al seleccionado para el cotejo de River ante Gimnasia La Plata, ahí sí apelaron a la seriedad y seguridad y el nombre impuesto es el de Leandro Rey Hilfer, que será secundado por Lucas Novelli, uno de los mejores a la hora del trabajo de VAR, aunque se lo recuerda por su polémica performance en el pasado duelo entre Boca e Independiente en La Bombonera, por la fecha 14° de la etapa regular.
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Martes 12 de mayo
-19.00 Belgrano (5°B) - Unión (8°A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
-21.30 Argentinos (3°B) - Huracán (7°B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro Asistente 1: Pablo González
Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
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Miércoles 13 de mayo
-18.45 Rosario Central (4°B) - Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
-21.30 River (2ºB) - Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez
19.00 Belgrano (5°B) - Unión (8°A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Argentinos (3°B) - Huracán (7°B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro Asistente 1: Pablo González
Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
18.45 Rosario Central (4°B) - Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
21.30 River (2ºB) - Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez