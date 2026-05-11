Malas noticias para Racing: se confirmó la gravedad de la lesión de Alan Forneris ante Estudiantes
El juvenil de la Academia, que se retiró entre lágrimas en el duelo frente al Pincha, sufrió una dura lesión y estará largo tiempo afuera de las canchas.
La alegría de Racing por la victoria ante Estudiantes y la clasificación a los cuartos de final del Apertura se vio empañada por la grave lesión que sufrió Alan Forneris.
A los 28 minutos del primer tiempo, en una jugada fortuita mientras marcaba a Facundo Farías, la rodilla izquierda del volante hizo un movimiento antinatural. Los gestos de dolor y su salida en camilla anticipaban lo que el club confirmó horas después: rotura del ligamento cruzado anterior.
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La baja de Forneris es un golpe durísimo para el esquema de Gustavo Costas, ya que el juvenil le había ganado el puesto a Bruno Zuculini. Lamentablemente, no es un caso aislado en el plantel.
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Hay que recordar que Racing ya cuenta con Valentín Carboni y Elías Torres en procesos de recuperación por la misma lesión ligamentaria, lo que enciende las alarmas en el cuerpo médico y físico de la institución.
Con una recuperación estimada de entre seis y ocho meses, el mediocampista se perderá lo que resta de la temporada y gran parte del próximo semestre. De esta manera, Racing deberá rearmar el círculo central justo en la etapa decisiva del torneo, donde Zuculini asoma como el reemplazante natural para cubrir una vacante que deja un vacío futbolístico importante en el equipo titular.