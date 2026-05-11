Otro club de la Liga Profesional se quedó sin entrenador: la lista de técnicos que dejaron su cargo en 2026

No va más. Se terminó. Es oficial. Tras una reunión privada con la Comisión Directiva, el entrenador Mariano Soso comunicó su decisión indeclinable de dar un paso al costado como entrenador de Defensa y Justicia, alegando motivos que oscilan entre el desgaste de la gestión y la falta de respuestas futbolísticas del plantel en las últimas jornadas.

Si bien el ciclo de Soso tuvo momentos de brillo y una identidad de juego marcada por el protagonismo y la posesión, los resultados recientes no acompañaron el proyecto. Su segundo ciclo en el elenco de Florencio Varela duró un año: dirigió 29 partidos, con 10 victorias, 11 empates y 8 derrotas.

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A través de un comunicado oficial, la CD del "Halcón" argumentó la decisión "luego de distintas conversaciones mantenidas en los últimos días" pese a la voluntad del club de "sostener y acompañar el proceso de trabajo" llevado adelante por el ex DT de Gimnasia y San Lorenzo.

Mariano Soso dejó de ser el entrenador de Defensa y Justicia. Lo hizo oficial el club de Florencio Varela.

Todos los entrenadores de la Liga Profesional que dejaron su cargo en 2026

Daniel Oldrá - Instituto - 26/01/2026 - Fue el primer técnico en dejar su cargo en el año. El DT dirigió las derrotas ante Vélez y Platense y, en total, estuvo en 22 partidos (solo cuatro victorias).

- Instituto - 26/01/2026 - Fue el primer técnico en dejar su cargo en el año. El DT dirigió las derrotas ante Vélez y Platense y, en total, estuvo en 22 partidos (solo cuatro victorias).



Eduardo Domínguez - Estudiantes - 20/02/2026 - El "Barba" dejó el club platense por una oferta de Atlético Mineiro de Brasil, no por malos resultados. Dirigió 164 partidos y conquistó cinco títulos en el "Pincha".

- Estudiantes - 20/02/2026 - El "Barba" dejó el club platense por una oferta de Atlético Mineiro de Brasil, no por malos resultados. Dirigió 164 partidos y conquistó cinco títulos en el "Pincha".



Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's - 21/02/2026 - La dupla no convenció en Rosario por sus malos resultados: perdieron cuatro partidos y empataron dos.

- Newell's - 21/02/2026 - La dupla no convenció en Rosario por sus malos resultados: perdieron cuatro partidos y empataron dos.



Marcelo Gallardo - River - 24/02/2026 - La salida más resonante del fútbol argentino por lo que significa su figura en el "Millonario". En su segundo ciclo no logró encontrar el rendimiento esperado y le puso fin a su ciclo en la séptima fecha.

- River - 24/02/2026 - La salida más resonante del fútbol argentino por lo que significa su figura en el "Millonario". En su segundo ciclo no logró encontrar el rendimiento esperado y le puso fin a su ciclo en la séptima fecha.



Hugo Colace - Atlético Tucumán - 25/02/2026 - Asumió sobre el cierre de 2025 para pelear por la permanencia en Primera División. Lo consiguió y fue confirmado en el cargo para este año. Sin embargo, los resultados no acompañaron y dejó de ser el técnico del "Decano" luego de la derrota con Belgrano en la fecha 7.

- Atlético Tucumán - 25/02/2026 - Asumió sobre el cierre de 2025 para pelear por la permanencia en Primera División. Lo consiguió y fue confirmado en el cargo para este año. Sin embargo, los resultados no acompañaron y dejó de ser el técnico del "Decano" luego de la derrota con Belgrano en la fecha 7.



Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto - 13/02/2026 - El técnico que logró un histórico ascenso a Primera a fines de 2025 no logró asentar un equipo en el Apertura y se despidió en la fecha 10.

- Estudiantes de Río Cuarto - 13/02/2026 - El técnico que logró un histórico ascenso a Primera a fines de 2025 no logró asentar un equipo en el Apertura y se despidió en la fecha 10. Damián Ayude - San Lorenzo - 17/03/2026 - Asumió tras la salida de "Pipi" Romagnoli en un escenario de completo caos institucional. Logró llevar al equipo a la Copa Sudamericana y renovó su contrato a principios del 2026. 42 días después, fue despedido por malos resultados.

- San Lorenzo - 17/03/2026 - Asumió tras la salida de "Pipi" Romagnoli en un escenario de completo caos institucional. Logró llevar al equipo a la Copa Sudamericana y renovó su contrato a principios del 2026. 42 días después, fue despedido por malos resultados.



Guillermo Farré - Aldosivi - 17/03/2026 - El ídolo de Belgrano asumió en septiembre del 2025 y consiguió el objetivo principal: evitar el descenso. Prolongó su vínculo y, producto de un mal presente, fue despedido con el "Tiburón" nuevamente comprometido con la pérdida de categoría.

- Aldosivi - 17/03/2026 - El ídolo de Belgrano asumió en septiembre del 2025 y consiguió el objetivo principal: evitar el descenso. Prolongó su vínculo y, producto de un mal presente, fue despedido con el "Tiburón" nuevamente comprometido con la pérdida de categoría.



Gustavo Benítez - Deportivo Riestra - 04/04/2026 - Había asumido en febrero de 2025 en reemplazo de Cristian Fabbiani y dirigió un total de 44 partidos. Aunque logró clasificar a la Copa Sudamericana, nunca terminó de consolidar una identidad y se marchó tras varios malos resultados en 2026.

- Deportivo Riestra - 04/04/2026 - Había asumido en febrero de 2025 en reemplazo de Cristian Fabbiani y dirigió un total de 44 partidos. Aunque logró clasificar a la Copa Sudamericana, nunca terminó de consolidar una identidad y se marchó tras varios malos resultados en 2026.



Fernando Zaniratto - Gimnasia LP - 06/04/2026 - Luego de su paso por Reserva, tomó las riendas del equipo de forma interina en el Clausura 2025. Su buen andar (llegó a semifinales del certamen) le valió la oportunidad de ser confirmado en el puesto, pero en 2026 la irregularidad marcó su final en el cargo



