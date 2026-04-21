Boca hoy: Claudio Úbeda vuelve a la rotación para enfrentar a Defensa y Justicia

Con varios titulares cargados en Boca tras la seguidilla de partidos, Claudio Úbeda evalúa darle descanso a piezas clave y rearmar el equipo para visitar este jueves a Defensa y Justicia, con la mira puesta en llegar en plenitud al partido de Copa Libertadores ante Cruzeiro.

El primer cambio está en el mediocampo. Leandro Paredes terminó con una molestia ante River y todo indica que será preservado para evitar riesgos mayores.

Aunque no se someterá a estudios ya que entienden que no se trata de una lesión sino de una sobrecarga, lo cuidarán. En ese escenario, Ander Herrera asoma como su reemplazante.

Pero no sería el único movimiento. Para ir a Varela, la toda defensa podría modificarse. Nombres como Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida aparecen con muchas chances de meterse dentro del once Xeneize.

El entrenador ya lo hizo en otros tramos del semestre y todo indica que repetirá la fórmula: descanso para los que vienen cargados y minutos para los que empujan desde atrás, como Alan Velasco, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos y Milton Giménez, entre otros.