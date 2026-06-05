Murió el Indio Solari: su fanatismo por Boca y la idolatría por Juan Román Riquelme

Este jueves, millones de personas recibieron un baldazo de agua fría con la muerte de Carlos "Indio" Solari, legendario músico de nuestro país, que falleció a los 77 años .

Identificado con los escenarios, también tuvo un vínculo con el fútbol que, como suele suceder, comenzó de chico. De hecho, el mismo admitió que le gustaba jugar, aunque "era sucio".

"Yo jugué un poco al fútbol, me gustaba. Tiraba buenos centros, pero ante todo, era amigo de los que jugaban bien y por eso me metían en sus equipos. Fui un buen marcador. Ahora, ojo: no pasaba diez metros de la mitad de la cancha, porque no me gustaba entrenar. Era sucio para jugar, no pegaba fuerte, pero te sacudía el tobillo todo el primer tiempo y en el segundo ya no podías correr", reveló en su biografía autorizada "Recuerdos que mienten un poco".

Si bien durante años se mantuvo al margen de la masividad del deporte, llegó un momento en el que el antiguo líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" le puso fin al misterio y se declaró hincha de Boca.

Ese amor por el Xeneize llegó por los colores y explicó cómo se decantó hacia el azul y oro y dejó de lado la banda roja sobre el lienzo blanco característico de River.

"De chico los vecinos me regalaban camisetas de fútbol, para que me hiciese de unos u otros. Yo usé siempre la de Boca. Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola", reconoció.

Como muchos simpatizantes del club de la ribera, el mítico cantante erigió a Juan Román Riquelme como uno de sus ídolos e incluso construyó una linda relación de amistad.

Fue así como en muchas oportunidades no dudó en destacar la elegancia de JR en el verde césped y lo calificó como "un jugador estupendo".

"Quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea... Román ha sido un jugador estupendo", subrayó.

Pero más allá del gol, el pase y la gambeta, el Indio siempre mostró respeto por "los códigos" del enganche multicampeón.

"Román es alguien a quien quiero mucho. Me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan. A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto", declaró en 2025.

Su opinión nunca cambió y no dudó en apoyarlo en las elecciones que lo consagraron presidente a fines de 2023.

"Aló Román, habla Indio. Quería apoyarte. Porque te lo merecés y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad. Y entonces quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo. Bueno, vos sabés lo que te quiero y lo que te admiro. Y lo que te he admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero", sostuvo en un video durante la campaña.

Como se ve, la música y el fútbol conviven permanentemente y Solari fue un ejemplo más. Hoy, la patria futbolera también llora su pérdida.