La Selección Argentina volvió a lo más alto del Ranking FIFA: la estadística que preocupa de cara al Mundial

Con el reciente empate de España 1-1 frente a Irak y la sorpresiva derrota de Francia por 1-2 ante Costa de Marfil, la Selección Argentina escaló posiciones de manera inmediata en el Ranking FIFA.

De esta forma, la Albiceleste alcanzó la cima del escalafón mundial de forma momentánea.

Con estas actualizaciones, Argentina se ubica en el primer puesto con 1874.81 puntos, superando a España, que quedó como escolta con 1873.01 puntos, y a Francia, que descendió al tercer lugar con 1869.43 puntos.

La noticia enciende las alarmas en los hinchas argentinos si se analiza desde una perspectiva histórica de cara al Mundial 2026.

Existe un antecedente para las selecciones que ostentan esta condición antes de la Copa del Mundo: nunca en la historia logró ganar el Mundial el equipo que llegó al torneo como número uno del Ranking.