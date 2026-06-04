Mirra Andreeva y Maja Chwalinska jugarán la final femenina de Roland Garros

En su rama femenina, Roland Garros 2026 tiene a sus finalistas confirmadas: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska.

Despues de una hora y 16 minutos de juego, la rusa desfiló y derrotó por 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk.

Ya en el segundo turno del día, la polaca venció por 7-6 y 6-4 a la rusa Diana Shnaider luego de dos horas y 10 minutos y se convirtió en la segunda tenista en toda la era abierta en llegar a la definición tras haber comenzado el torneo desde la qualy.

Phenomenal level of tennis between Maja Chwalinska and Diana Shnaider today, check out the highlights %u2198%uFE0F #RolandGarros pic.twitter.com/LNQRUhj3J4 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026

Al igual que en el cuadro masculino, el del próximo domingo será un duelo decisivo inédito ya que ninguna de las competidoras ha ganado un Grand Slam anteriormente.

En París, Andreeva intentará convertirse en la tercera jugadora más joven en obtener un Major, mientras que Chwalinska, hoy 114° en el ranking mundial de la WTA, ascenderá al top 30.