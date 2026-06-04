Marcelo Culotta asumió la presidencia de San Lorenzo y ya encontró su primer problema

Este jueves, comenzó la era de Marcelo Culotta como presidente de San Lorenzo, la cual se extenderá hasta diciembre de 2027.

Luego de un acto realizado en el Estadio Pedro Bidegain, el mandatario asumió el cargo de manera formal, junto a Juan Manuel Campos, su vicepresidente, y los 18 vocales que integrarán la comisión directiva.

Sin embargo, no todo fue alegría, ya que el Ciclón sumó un nuevo problema económico y recibió cuatro nuevas inhibiciones de la FIFA.

Si bien no se conocen los montos, puertas adentro creen que las sanciones tienen que ver con gastos administrativos. Igualmente, será un tema a resolver de cara al próximo mercado de pases.

Culotta asumió la presidencia de San Lorenzo: cómo quedó conformada la comisión directiva

Presidente: Marcelo Culotta

Vicepresidente: Juan Manuel Campos

Vocales: