DURA RECEPCIÓN
Marcelo Culotta asumió la presidencia de San Lorenzo y ya encontró su primer problema
Este jueves, Marcelo Culotta asumió formalmente como presidente de San Lorenzo y fue recibido por un problema de gestión más que importante.
Este jueves, comenzó la era de Marcelo Culotta como presidente de San Lorenzo, la cual se extenderá hasta diciembre de 2027.
Luego de un acto realizado en el Estadio Pedro Bidegain, el mandatario asumió el cargo de manera formal, junto a Juan Manuel Campos, su vicepresidente, y los 18 vocales que integrarán la comisión directiva.
Sin embargo, no todo fue alegría, ya que el Ciclón sumó un nuevo problema económico y recibió cuatro nuevas inhibiciones de la FIFA.
Si bien no se conocen los montos, puertas adentro creen que las sanciones tienen que ver con gastos administrativos. Igualmente, será un tema a resolver de cara al próximo mercado de pases.
Culotta asumió la presidencia de San Lorenzo: cómo quedó conformada la comisión directiva
Presidente: Marcelo Culotta
Vicepresidente: Juan Manuel Campos
Vocales:
- Juan Castagna
- Ariel Deán
- Ana Bozzano
- Hernán Etman
- Gonzalo Campos
- Pedro Criscolo
- Oscar Moreira
- Claudia Da Costa
- Daniel Rotella
- Maximiliano Ferreira
- Silvana Maidana
- Lucas Rajoy
- Guillermo Mangone
- Sergio Costantino
- Cipriano Pommies
- César Francis
- Daniel De Florian
- Lucía Rojas Albornoz