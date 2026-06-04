Lionel Scaloni mete sorpresas en el once de la Selección Argentina pensando en Honduras

Ya hay indicios del equipo que piensa Lionel Scaloni para el amistoso de la Selección Argentina con Honduras. A diferencia del primer entrenamiento, este miércoles el entrenador hizo dos cambios en la once pensando en el sábado.

Considerando la gran cantidad de lesionados, la formación vio algunos retoques y sorpresas con respecto a lo que había probado dos días atrás: Agustín Giay se movió en el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo.

En ese sentido, el esquema mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul recostado por la derecha, Thiago Almada como volante por la izquierda y un doble cinco con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Además, el entrenador sorprendió con dos 9 y colocó al Flaco López junto a Lautaro Martínez en ofensiva.

Considerando los dos ensayos hasta el momento, las dudas en principio pasan por Capaldo o Giay y la presencia de Giuliano Simeone o López.

El once de la Selección Argentina que paró Scaloni: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.