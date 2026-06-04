EL ELEGIDO
Atentos: el Vasco Arruabarrena es el principal candidato para dirigir a Boca
El Vasco Arruabarrena es el favorito de Juan Román Riquelme para asumir en Boca Juniors. Podría ser su segundo ciclo en el Xeneize.
Juan Román Riquelme ya tiene al principal apuntado para ser el reemplazante de Claudio Úbeda: Rodolfo Arruabarrena es el gran candidato a próximo entrenador de Boca.
El Vasco es el favorito para asumir el cargo y podría regresar al club tras una década.
Arruabarrena fue DT del Xeneize entre 2014 y 2016: conquistó dos títulos locales a lo largo de su ciclo (el torneo y la Copa Argentina 2015).
Luego, el Vasco emigró al fútbol de Medio Oriente: dirigió al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el Shabab Al-Ahli y el Al-Rayyan de Qatar. Luego, pasó por el Pyramids de Egipto.
También dirigió a la Selección de Emiratos Árabes Unidos entre 2022 y 2023. El último equipo del que estuvo al frente fue el Al-Taawoun de Arabia Saudita, en 2024.