Atentos: el Vasco Arruabarrena es el principal candidato para dirigir a Boca

Juan Román Riquelme ya tiene al principal apuntado para ser el reemplazante de Claudio Úbeda: Rodolfo Arruabarrena es el gran candidato a próximo entrenador de Boca.

El Vasco es el favorito para asumir el cargo y podría regresar al club tras una década.

Arruabarrena fue DT del Xeneize entre 2014 y 2016: conquistó dos títulos locales a lo largo de su ciclo (el torneo y la Copa Argentina 2015).

Luego, el Vasco emigró al fútbol de Medio Oriente: dirigió al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, el Shabab Al-Ahli y el Al-Rayyan de Qatar. Luego, pasó por el Pyramids de Egipto.

También dirigió a la Selección de Emiratos Árabes Unidos entre 2022 y 2023. El último equipo del que estuvo al frente fue el Al-Taawoun de Arabia Saudita, en 2024.