Franco Colapinto advirtió un problema de Alpine para el GP de Mónaco: "No estamos seguros"

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Mónaco. En la previa de la carrera, el piloto de Alpine aseguró que el circuito será aún más desafiante que los anteriores.

"Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación", explicó el argentino.

Y agregó: "Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave acá. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición".

"Es obviamente una pista que requiere mucha confianza y creo que va a ser muy importante armar el setup un poco en base a sentirme bien, a sentirme cómodo, a poder empujar en las entradas y en las frenadas sin bloquear. Hay mucho por trabajar, maximizando el auto en cuanto a configuración", sostuvo Colapinto en ESPN.

Y cerró: "Creo que nuestro auto puede andar bien, tiene muchas curvas lentas. El problema del que no estamos seguros es, más que nada, las gomas por los pozos, ya que está lleno de baches y de pianos. Es un tema a solucionar y a ver cómo podemos mejorarlo".