La confesión de Simeone sobre el plantel del Atlético de Madrid tras perder la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid cayó por penales ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey y generó todo tipo de reacciones. A pesar del resultado, Diego Simeone está confiado en el próximo desafío del Colchonero que será este miércoles ante Elche por la fecha 33 de LaLiga de España.

"El equipo está bien" afirmó "El Cholo", quien agregó: "La afición cree en lo que hacemos, lo que estamos trabajando y estar en el lugar que estamos porque el equipo ha mostrado poder estar. Cuando estás en esos lugares te puede tocar o no. En ese proceso estamos", expresó el Cholo. "El otro día, lo de la gente fue increíble, desde el inicio del partido, la llegada el día anterior, cómo despidió al equipo en la derrota. Todas las palabras de agradecimiento".

"Muchas veces ustedes buscan que uno diga un mensaje para que se sientan víctimas. No, víctimas no somos de nada, así que no hay otra cosa que pensar en seguir adelante el camino que estamos recorriendo y buscar lo que queremos de una sola manera: trabajando", explicó Simeone.

"Aceptar que siempre del otro lado hay otro equipo que quiere ganar y hace las cosas bien. Tuvieron méritos para ganarla. La vida es aceptar las situaciones que se van provocando, teniendo el aprendizaje que te lleva a recorrer los caminos que tenemos siempre por delante y no saliendo de la búsqueda que tenemos", completó.

Además, el entrenador argentino dejó en claro los objetivos que se plantearon con LaLiga y las semifinales de la Champions League. "Cuando se termina una competencia importante como la que tuvimos el otro día; volver a empezar centrándose en el partido de este miércoles, poner nuestra energía en hacer las cosas bien, a partir de ahí seguir compitiendo el sábado y, cuando se acerque la competencia de la Champions, llegar de la mejor manera, pero para eso tenemos que empezar estando bien este miércoles", cerró.