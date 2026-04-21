SORPRESA
Atento Boca: Leandro Paredes confirmó de quién será ayudante de campo y en qué equipo empezará su carrera
Leandro Paredes reveló que una vez que se retire trabajará como ayudante de campo.
Tras la victoria en el Superclásico con Boca ante River en el Monumental, Leandro Paredes estuvo presente en el stream de Gastón Edul y Davo Xeneize.
Allí, el capitán Xeneize analizó el partido y también reveló qué quiere hacer en un futuro, cuando se retire.
El mediocampista afirmó: "Mi formación sería ofensiva, un 4-3-3 o 4-2-3-1. Vamos a arrancar en Rosario Central, ya está todo hablado y después nos vamos a Boca".
Tras esta revelación, Davo Xeneize agregó: "Que aura va a tener que Di María dirija a Boca, yo estoy para meterlo a la cancha... hay jugadores que juegan parados y marcan la diferencia".
A lo que el volante central le respondió, en tono de burla: "Pero es el técnico, no puede jugar".