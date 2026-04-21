Atento Boca: Leandro Paredes confirmó de quién será ayudante de campo y en qué equipo empezará su carrera

Tras la victoria en el Superclásico con Boca ante River en el Monumental, Leandro Paredes estuvo presente en el stream de Gastón Edul y Davo Xeneize.

Allí, el capitán Xeneize analizó el partido y también reveló qué quiere hacer en un futuro, cuando se retire.

El mediocampista afirmó: "Mi formación sería ofensiva, un 4-3-3 o 4-2-3-1. Vamos a arrancar en Rosario Central, ya está todo hablado y después nos vamos a Boca".

Tras esta revelación, Davo Xeneize agregó: "Que aura va a tener que Di María dirija a Boca, yo estoy para meterlo a la cancha... hay jugadores que juegan parados y marcan la diferencia".

A lo que el volante central le respondió, en tono de burla: "Pero es el técnico, no puede jugar".