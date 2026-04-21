San Lorenzo rinde homenaje al papa Francisco a un año de su partida: "Por siempre"

El mundo del fútbol y la comunidad religiosa conmemoran hoy el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio. El club de sus amores, San Lorenzo de Almagro, lo recordó con un mensaje cargado de sentimiento a través de sus plataformas digitales.

El emotivo mensaje del "Ciclón"

A través de sus redes sociales oficiales, la institución de Boedo expresó su gratitud eterna hacia su socio más ilustre: "A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre".

Un legado entre la fe y el tablón

El Papa Francisco, quien ejerció su pontificado desde 2013 hasta el 21 de abril de 2025, falleció a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. Su partida marcó el fin de una era en la que la Iglesia Católica mostró una faceta más cercana y futbolera.

Su vínculo con San Lorenzo no fue solo de palabra:

Socio activo: Bergoglio nunca ocultó su carnet de socio ni su amor por los colores.

La mística del 2014: Solo un año después de su asunción, San Lorenzo rompió el maleficio y alzó su primera Copa Libertadores , un hito que muchos hinchas atribuyeron a la "mano de Dios" desde el Vaticano.

Pasión mundial: Su amor por el fútbol trascendía clubes; son recordadas sus bromas a la Guardia Suiza durante el Mundial de Brasil 2014 y su constante apoyo a la Selección Argentina.





El mensaje de San Lorenzo por el aniversario de la muerte del papa Francisco







"A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre", afirmó el Ciclón en sus redes.