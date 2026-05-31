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Video: Caruso Lombardi acusó a Leandro Paredes de dejar al Huevo Acuña afuera de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026

El panelista lanzó una hipótesis picante respecto a la ausencia del futbolista de River en el plantel Albiceleste. El Huevo había sido parte de la consagración en Qatar 2022.

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La Selección Argentina arribó este domingo a Kansas y el Mundial 2026 ya comienza a palpitarse. Aunque los dirigidos por Lionel Scaloni recién debutarán el 14 de junio, en estos días afrontará dos amistosos y la lista de lesionados es importante. 

Entre los futbolistas "tocados" está el mediocampista Leandro Paredes, quien se convirtió en viral este domingo tras la historia que contó el panelista Ricardo Caruso Lombardi en TN. El otrora entrenador acusó al capitán de Boca de haber pedido que Marcos Acuña no sea parte de la delegación Albiceleste en la Copa del Mundo. 

"¿Te acordás quién lo empujó a Paredes? Yo tengo información, que en la salida de Acuña ni Scaloni estuvo metido. El número 10 nuestro, el ídolo, no se metió en nada (en alusión a Messi). Fue un pedido de este muñequito... Que lo duerman a Huevo", disparó Caruso, que recordó el cruce entre ambos futbolistas en el último Superclásico.

 Sus compañeros lo empujaron a que cuente de quien se trataba y le consultaron si "¿estás hablando de Leandro Paredes?", a lo que Caruso respondió: "Sí, vos nombralo".

Una de las nuevas reglas que se aplicará en el Mundial terminó siendo determinante en el triunfo de Japón ante Islandia

 Pero el mediático DT no se quedó allí y profundizó: "¿Por qué Paredes viaja y Acuña no? Porque Paredes es de la mesa chica, de los tres o cuatro secanucas que tienen y Acuña quedó afuera". Y por último también comentó que el líder Xeneize está enfrentado con Gonzalo Montiel, el lateral derecho de River: "Te digo más, a Montiel lo iban a limpiar también. No pudieron, porque dijeron que ya sacaron a Acuña y no podían limpiar a Montiel también. Si no, sacaban a los dos".

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