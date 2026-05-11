Coudet convocará a Armani para el partido de River ante Gimnasia: ¿qué pasará con Beltrán?

Está listo para volver luego de jugar apenas medio partido en lo que va del año. Se trata de Franco Armani, uno de los arqueros más importantes de la historia de River quien, según lo que reveló Eduardo Coudet luego de la victoria ante San Lorenzo por los octavos de final, será convocado para el partido de cuartos del miércoles ante Gimnasia. Pero, ¿qué pasará con Santiago Beltrán?

Desde su llegada al club a inicios de 2018, el "Pulpo" nunca tuvo su puesto en riesgo y siempre fue titular inamovible, figura, referente y capitán, transitando ocho años de regularidad que lo convirtieron en ídolo millonario. Pero el 2026 lo encontró de lesión en lesión y, a los 39 años, todo indica que regresará para ser suplente del joven arquero, que no deja de brillar.

"El miércoles ya Franco puede estar a disposición", aclaró el "Chacho" en conferencia de prensa. Lo cierto es que estará entre los concentrados y ocupará un lugar en el banco de suplentes. A lo que apunta Armani es a jugar su segundo partido del año ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026, el miércoles 20 de mayo en el Monumental, ya que Beltrán fue expulsado ante Caracas.

Lo cierto es que Armani atravesó un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles de esa misma pierna y una posterior fibrosis, que lo hicieron estar fuera de las canchas desde el inicio mismo de la pretemporada. Así las cosas, apenas disputó los primeros 45 minutos en la derrota ante Vélez, el 22 de febrero, y luego no volvió a atajar.