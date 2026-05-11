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Video: la incómoda pregunta que le hicieron a Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez

El entrenador habló luego de la sorpresiva derrota ante Gimnasia y fue el objetivo de una capciosa pregunta que lo descolocó.

Redacción Depo

El clima no era el mejor luego de la sorpresiva eliminación de Vélez en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 debido a la derrota 1-0 como local ante Gimnasia. Y, encima, Guillermo Barros Schelotto protagonizó un tenso cruce con un periodista partidario por una pregunta vinculada a su relación con el "Lobo", club donde debutó y al que siempre estuvo ligado.

Decepcionado y con cara de pocos amigos, el entrenador fue el objetivo de una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque el comunicador le había marcado que se tomó con calma el encuentro frente a este rival, teniendo en cuenta su identificación con el club.

"¿Vivís los partidos diferente? Porque si en este partido hubiese estado otra camiseta, creo que te echaban a vos, de la manera que vivís al partido. Porque el penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos por reloj para echar al jugador de Gimnasia, y te vi tranquilo. Te felicito", lo cuestionó.

Sorprendido por la pregunta pero sabiendo hacia donde apuntaba, Guillermo cortó de raíz el asunto. "No entiendo la pregunta, prefiero no contestarte, nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto. Debuté cuando tenía 18 años y jamás tuve un problema en mi carrera", respondió visiblemente molesto.

La pregunta que incomodó a Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez

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