Vélez no pudo trepar a la cima de su grupo y Unión hizo su negocio: interesante paridad

Lo empezó ganando pero la alegría le duró poco. Volvió a pasar al frente y sin embargo no supo sostenerlo. Y cuando se acordó, ya era tarde. Si bien machacó insistentemente sobre la valla de Mansilla, Vélez no pudo romper el 2 a 2 contra Unión y así se vio impedido de trepar a lo más alto de la Zona A.

Por su parte, el equipo de Leonardo Madelón logró el propósito de llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo: si vence a Talleres de Córdoba, se mete en los octavos del Apertura.

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El oportunismo de Monzón marcó la diferencia en el primer período a favor del Fortín. El local salió con todo y a los 3 minutos tuvo la apertura Pellegrini pero Maizon Rodríguez salvó en la línea. Pero un rato después, al cabo de una gran acción colectiva, el hijo del Moncho convirtió con un taco notable.

Unión reaccionó inmediatamente y en el cuarto de hora llegó a la igualdad con una combinación Del Blanco-Palavecino, centro y toque cruzado, de zurda de Palacios para superar a Montero.

Justamente el autor del tanto tuvo el segundo tras recibir de Tarragona pero el arquero colombiano le adivinó la intención. El juego creció en interés por la actitud ofensiva de ambos hasta que en el cierre, tras consultar con el VAR, Sebastián Martínez Beligoy sancionó penal por sujeción de Ludueña en el cuello de García. Y fue el propio Monzón se hizo cargo y con remate al medio volvió a adelantar al Fortín.

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El complemento tuvo al Tatengue como el gran protagonista, generando varias situaciones ante un rival estático. Por eso no sorprendió que al promediar la etapa, el recién ingresado Colazo se anticipó a Montero convirtiendo de cabeza tras un centro de Vargas. Esta situación despabiló a Vélez, que volvió a tomar la iniciativa encontrando la decidida respuesta del elenco santafesino, que se sustentó en la seguridad de su arquero para sostener la igualdad.