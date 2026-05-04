Vélez no logró la hazaña ante Newell's y no pudo desplazar a Boca del segundo puesto de su zona

En su último partido de la fase regular, Vélez no pudo con Newell´s e igualó 1 a 1 en el José Amalfitani para completar con el calendario del Apertura 2026. De esta manera, el Fortín no logró desplazar a Boca del segundo lugar de la zona A y quedó estancado en el último escalón del podio.

Con la clasificación a los playoffs en el bolsillo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto jugaba para cumplir con el calendario ante la Lepra. Por esta razón, el técnico rotó un poco el once titular y le dio rodaje a algunos juveniles que no tuvieron tantos minutos.

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En cuanto al trámite del encuentro, el local comenzó con todo, pero no podía con Josue Reinatti. Ya en la segunda mitad, a pesar de que Newell´s jugó mejor, Vélez pudo encontrar la apertura del marcador por medio de una linda jugada colectiva que terminó con el centro de Diego Valdes y el cabezazo de Florián Monzón.

%u26BD%uFE0F¡GOOOOOOOL DE #VÉLEZ!



Florian Monzon y un cabezazo con suspenso ponen a Vélez por delante.



¡VAMOS VÉLEZ!%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/lbW5iD03c3 — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) May 4, 2026

A pesar de estar arriba en el resultado, el Rojinegro continuó con su juego y, al poco tiempo, consiguió el empate. Walter Mazzantti recibió cerca del área y habilitó a Juan Ramírez, quien definió junto a un palo para marcar el 1-1. Incluso pudo haberse llevado los tres puntos con un nuevo tanto de Ramírez, pero fue anulado por el VAR por fuera de juego.

%uD83E%uDDD1%uD83C%uDFFB%u200D%uD83E%uDDB0 Habilitado el Colo Ramírez



Lo empató Newell's %u2705pic.twitter.com/luKw8DyYnW — Liga %uD83C%uDFDF%uFE0F (@LigaARG_) May 4, 2026

Con esta presentación, Vélez cerró la fase regular y ya piensa en su cruce de octavos, ante Gimnasia, en Liniers. Por su parte, Newell´s, a pesar del flojo rendimiento en gran parte del torneo, terminó el Apertura con un invicto de seis encuentros sin caer.