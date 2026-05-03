Tras la derrota en el Monumental, Chacho Coudet declaró sin pelos en la lengua: "La actuación de River fue malísima"

A River lo golpearon en el primer tiempo y nunca más levantó su cabeza. Atlético Tucumán, el rival que lucha por no descender en la Liga Profesional, que no se clasificó a la siguiente instancia del Apertura 2026 y que llevaba 22 encuentros sin ganar como visitante, se hizo grande en el Monumental y generó una ola de silbidos para el equipo de Chacho Coudet.

Un entrenador que esta vez no hizo alusión a "Vietnam" para describir el presente del Millonario, que no mandó tiros por elevación a Marcelo Gallardo pero que no se escondió, dio la cara y declaró con franqueza.

El partido que cambiaría el futuro de Boca en el Apertura 2026 y podría derivar en un Superclásico ante River

"¿Qué me pareció la actuación de River? Malísima. Yo creo que fue el peor partido desde que estoy. El máximo responsable soy yo. Estamos en deuda con nuestra gente", sentenció.

A su vez y en otra especie de autocrítica, el Chacho destacó que "la gente nos está acompañando mucho más de lo que nosotros transmitimos de adentro hacia afuera" y aclaró que "River tiene que pelear".

Con solo una plaza a disputar, así serían los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

MÁS FRASES DE CHACHO COUDET TRAS LA DERROTA DE RIVER

- "La gente quiere que juguemos buen fútbol".

-"Soy un agradecido con la gente y estamos en deuda. Es imposible reclamarle a ellos, y en un momento hasta les pedí disculpas por el momento del equipo".

- "En algún momento encontramos las piezas, y después nos costó. No pude generar esa competencia interna".

- "El equipo podría estar más suelto por los resultados anteriores, pero todo parece al revés y todo nos cuesta".

- "Quiero jugar como manda la historia de River".

- "No puedo encontrarle soltura en el juego"

- "Lo de Castaño es por competencia deportiva, hoy veo a otros mejor. No hay nada personal con nadie".

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