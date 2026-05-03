Franco Colapinto celebró el octavo puesto en el GP de Miami de la Fórmula 1 y el saludo de Lionel Messi: "Una felicidad enorme"

Franco Colapinto consiguió el octavo puesto en el Gran Premio de Miami. Una vez finalizada la carrera, el piloto de Alpine habló en conferencia de prensa y mostró su emoción por el resultado que consiguió.

"Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo", destacó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, el argentino analizó lo que fue el desarrollo de la carrera en Miami: "La largada fue complicada. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino".

Por otro lado, Colapinto se refirió a la aparición de Lionel Messi en el paddock de Miami. "Es una felicidad enorme ver a Leo otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Hay que traerlo a todas las carreras", comentó entre risas.

A esto, agregó: "Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial. Feliz de haber tenido un buen resultado y del esfuerzo de todos. Además de darle algo lindo a los argentinos".