Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami

Luego de su mejor fin de semana en la Fórmula 1, tras finalizar décimo en la carrera sprint y octavo en el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto recibió un enorme envión anímico.

Tras esto, buscará continuar con su crecimiento en la categoría dentro de 20 días, cuando corra en el Gran Premio de Canadá, a disputarse el domingo 24 de mayo.

El mismo será en el Circuito Gilles-Villeneuve, un trazado urbano de 4.361 km ubicado en la Île Notre-Dame en Montreal.

La competencia tendrá un atractivo adicional: el formato Sprint, que pondrá puntos en juego tanto el sábado. El cronograma confirmado para el piloto argentino de Alpine es el siguiente: