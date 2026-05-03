Juan Martín Del Potro se sumó a la fiesta en Miami y le brindó su total apoyo Franco Colapinto

El Autódromo Internacional de Miami se convirtió en una verdadera embajada argentina durante la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras el revuelo que generó la llegada de Lionel Messi y su familia, otro de los grandes ídolos del deporte nacional se hizo presente en el paddock de la categoría. Juan Martín del Potro llegó al recinto para brindar su apoyo a Franco Colapinto, que llegó con las energías por las nubes al circuito.

El tandilense, reconocido fanático del automovilismo y amigo de varios deportistas de élite, caminó por la grilla del equipo Alpine para desearle suerte al joven piloto pilarense, quien parte desde la octava posición tras una gran sesión de clasificación.

Lionel Messi fue a ver a Franco Colapinto con su familia al Gran Premio de Miami de Fórmula 1

"Acá estamos apoyando a Franco, es algo muy lindo poder estar acá para hacer un poco de fuerza. Estuvimos juntos con Leo, Franco y Rafa (Nadal) es algo muy lindo", expresó en la previa de la carrera.

También hizo referencia a la aparición de Messi. "Leo (generó) un caos tremendo, Franco la semana pasada en Buenos Aires, también. Particularmente este GP es muy caótico", agregó.

"Cuando puedo viajo a ver la Fórmula 1 a hacer fuerza. Estuvimos con Rafa Nadal y con Leo, una mezcla de todo", cerró la Torre de Tandil en el marco de una tarde histórica para Franco Colapinto.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Juan Martín Del Potro, alentando a %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Franco Colapinto en el #MiamiGP. %uD83E%uDD1D%uD83C%uDFCE%uFE0F pic.twitter.com/gawNnyVGfs — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 3, 2026

La presencia de Del Potro, que se suma a la del propio Messi y a la gran cantidad de banderas argentinas en las tribunas de Florida, reflejó el enorme acompañamiento que está teniendo el piloto en su primera temporada completa en la máxima categoría.

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El ex número 3 del mundo vivió la previa desde adentro, conversó con los ingenieros del equipo y se tomó unos minutos para dialogar con la prensa local sobre el gran presente de Colapinto en el Gran Circo.







