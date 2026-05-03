Lionel Messi fue a ver a Franco Colapinto con su familia al Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Hay encuentros que trascienden el momento. El cruce entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami dejó una de esas imágenes que conectan generaciones, disciplinas y sueños. La foto entre ambos, tomada en el paddock de la Fórmula 1, se volvió viral en cuestión de minutos.

El capitán de la Selección Argentina, actual figura del Inter Miami CF, aprovechó su estadía en la ciudad para acercarse al circuito y vivir de cerca la experiencia de la máxima categoría del automovilismo. En ese contexto, se dio el esperado encuentro con Colapinto, una de las grandes promesas del deporte argentino.

La imagen muestra a ambos sonrientes, en un clima relajado, rodeados de boxes, ingenieros y equipos. De un lado, el mejor futbolista del mundo, campeón del mundo y referente global. Del otro, un piloto de 22 años que comienza a consolidarse en la élite con Alpine F1 Team.

Un cruce con peso simbólico

No fue un encuentro más. Para Colapinto, la presencia de Messi significó un respaldo simbólico en un fin de semana clave, en el que largará desde la octava posición en la tercera final de la temporada 2026. Para el rosarino, en cambio, fue la oportunidad de acercarse a otra de sus pasiones y explorar un entorno distinto al que domina desde hace casi dos décadas.

Messi recorrió el paddock acompañado por su familia, incluyendo a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes también disfrutaron de la jornada. En ese marco, la foto con Colapinto se transformó en uno de los momentos más destacados de su visita.

Una imagen que recorre el mundo

El encuentro entre Messi y Colapinto no solo refleja el presente brillante del deporte argentino, sino también el puente entre generaciones que siguen inspirando a millones. En Miami, fútbol y automovilismo se cruzaron en una postal que ya es parte del año deportivo.