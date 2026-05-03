Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

Franco Colapinto largará octavo hoy domingo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una jornada en la que la protagonista podría ser la lluvia. Debido a las condiciones climatológica adversas con posibilidades de tormentas eléctricas, la carrera largará a las 14 de Argentina y no a las 17 como estaba planificado.



Kimi Antonelli volvió de demostrar que está en un momento mágico, logrando la pole position por tercer gran premio consecutivo con Mercedes, algo que consiguieron muy pocos a lo largo de la historia de la máxima categoría del automovilismo. Detrás de él largarán el renacido Max Verstappen a bordo de su Red Bull y Charles Leclerc con su Ferrari.

En las últimas horas se confirmó la descalificación de Isack Hadjar, que largará en el fondo de la parrilla y el primer beneficiado es Pierre Gasly, quien gana una posición y largará noveno, justo detrás de su compañero de Alpine Colapinto. Además, Nico Hulkenberg se mete entre el top ten

A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto comenzará su participación en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 a partir de las 14 horas de Argentina, tras el cambio por las posibles tormentas eléctricas. Revisá el horario según el país en donde estés

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports, pero también vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming Disney + Premium (previa contratación del codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.