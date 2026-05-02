Franco Colapinto, frustrado por el décimo puesto en la Sprint Race de la Fórmula 1: "El ritmo me costó mucho"

Como era de esperar, no está para nada conforme y quiere una revancha. Tras el décimo puesto en la Sprint Race del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Franco Colapinto, se mostró decepcionado sobre la polémica largada y el roce con Lewis Hamilton (Ferrari) y remarcó que necesita mejorar el ritmo de carrrera.

Luego de salir décimo y no sumar puntos, el piloto argentino manifestó: "Vamos pateando por todos lados, muy poca tracción y sobrecalienta la rueda de atrás, hay que laburar para la Qualy ahora sabiendo como fue la carrera de hoy y estar mejor mañana".

En este sentido, consideró que "el ritmo de carrera me costó mucho, no estuvimos bien y creo que puede venir un poco del alerón", a la vez que agregó: "Fue un buen día ayer, hoy costó un poco, hay que mejorar el ritmo de carrera para mañana".

QUÉ ARRANQUE PICANTE



Hamilton, Verstappen y Colapinto, en la pelea por una posición, en la sprint del #MiamiGP.



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Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición a Max Verstappen (Red Bull) y a Hamilton, aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar. "Perdí un par de posiciones y comprometí la carrera", señaló.

Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).