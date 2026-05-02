Franco Colapinto, frustrado por el décimo puesto en la Sprint Race de la Fórmula 1: "El ritmo me costó mucho"
El piloto argentino no se fue conforme con el rendimiento del auto y espera mejorar ese aspecto de cara a la carrera de este domingo.
Como era de esperar, no está para nada conforme y quiere una revancha. Tras el décimo puesto en la Sprint Race del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Franco Colapinto, se mostró decepcionado sobre la polémica largada y el roce con Lewis Hamilton (Ferrari) y remarcó que necesita mejorar el ritmo de carrrera.
Luego de salir décimo y no sumar puntos, el piloto argentino manifestó: "Vamos pateando por todos lados, muy poca tracción y sobrecalienta la rueda de atrás, hay que laburar para la Qualy ahora sabiendo como fue la carrera de hoy y estar mejor mañana".
En este sentido, consideró que "el ritmo de carrera me costó mucho, no estuvimos bien y creo que puede venir un poco del alerón", a la vez que agregó: "Fue un buen día ayer, hoy costó un poco, hay que mejorar el ritmo de carrera para mañana".
Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición a Max Verstappen (Red Bull) y a Hamilton, aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar. "Perdí un par de posiciones y comprometí la carrera", señaló.
Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.
Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).