Barcelona venció a Osasuna y podría consagrarse campeón de La Liga este fin de semana

Este sábado, Barcelona le ganó 2-1 como visitante a Osasuna y dio un paso fundamental para terminar con la lucha por La Liga.

Viktor Gyökeres guió al Arsenal a un triunfo clave en su lucha por la Premier League

No tuvo una jornada nada fácil el conjunto Culé, debido a que su rival le planteó un partido parejo en el que ambos tuvieron chances claras.

¡AVISÓ TITO! Dani Olmo se la dejó a Lewandowski que metió un potente remate y casi convierte un golazo vs. Osasuna.



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¡ERA UN GOLAZO! Ante Budimir armó un jugadón y el palo le negó el gol de Osasuna vs. Barcelona.



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De hecho, hubo que esperar hasta el tramo final del juego para que lleguen las emociones en Pamplona.

Tanto es así que, a los 35 minutos del complemento, Robert Lewandowski metió un cabezazo letal y configuró el 1-0, mientras que 5' más tarde, Ferrán Torres estiró la ventaja.

¡BARCELONA QUIERE GRITAR CAMPEÓN! Centro perfecto de Marcus Rashford para que Tito Lewandowski meta el cabezazo y ponga el 1-0 vs. Osasuna. Este gol le mete presión mañana a Real Madrid...



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¡SE LA LLEVÓ EL TIBURÓN, EL TIBURÓN...! Ferrán Torres no falló de cara al arco y anotó el 2-0 de Barcelona ante Osasuna para quedar a un paso del título de #LaLigaxESPN.



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Pese a que Raúl García descontó y le puso suspenso a los últimos dos minutos del tiempo reglamentario, nada más se modificó y los dirigidos por Hansi Flick festejaron.

¡DESCUENTA DE CABEZA! Raúl García anotó el 1-2 de Osasuna vs. Barcelona... Se viene un final de locos.



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Thiago Almada despreció a River antes que le llegue una oferta

Así las cosas, el elenco de la Ciudad Condal alcanzó los 88 puntos y le sacó 14 unidades al escolta Real Madrid. Si el Merengue no le gana mañana a Espanyol, el Barça será campeón.