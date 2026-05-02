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A LAS PUERTAS

Barcelona venció a Osasuna y podría consagrarse campeón de La Liga este fin de semana

Este sábado, Barcelona venció como visitante a Osasuna por la fecha 34 y podría consagrarse campeón de La Liga en las próximas horas.

EBalmaceda

Este sábado, Barcelona le ganó 2-1 como visitante a Osasuna y dio un paso fundamental para terminar con la lucha por La Liga.

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No tuvo una jornada nada fácil el conjunto Culé, debido a que su rival le planteó un partido parejo en el que ambos tuvieron chances claras.

De hecho, hubo que esperar hasta el tramo final del juego para que lleguen las emociones en Pamplona.

Tanto es así que, a los 35 minutos del complemento, Robert Lewandowski metió un cabezazo letal y configuró el 1-0, mientras que 5' más tarde, Ferrán Torres estiró la ventaja.

Pese a que Raúl García descontó y le puso suspenso a los últimos dos minutos del tiempo reglamentario, nada más se modificó y los dirigidos por Hansi Flick festejaron.

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Así las cosas, el elenco de la Ciudad Condal alcanzó los 88 puntos y le sacó 14 unidades al escolta Real Madrid. Si el Merengue no le gana mañana a Espanyol, el Barça será campeón.

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