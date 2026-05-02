La drástica decisión de Claudio Úbeda con Adam Bareiro que deja anonadado al mundo Boca

Adam Bareiro no va ni al banco de suplentes de Boca Juniors ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El delantero uruguayo, que fue expulsado frente a Cruzeiro por Copa Libertadores, pintaba para ser titular pero Claudio Úbeda decidió tras una charla con él mantenerlo al margen del plantel por una contundente razón.

Y es que Bareiro tiene cuatro amarillas y en caso de recibir una más se perdería el duelo por los octavos de final del torneo, algo a lo que nadie se quiere arriesgar.

Si bien Boca necesita un triunfo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para quedar primero en la Zona A y definir todas las llaves en La Bombonera, Úbeda quiere priorizar el cuidado de su centrodelantero titular y jugará Milton Giménez.

El once de Boca para enfrentar a Central Córdoba

El fixture que se le viene a Boca

Hoy 16.15 Central Córdoba (V)

Central Córdoba (V) Martes 5 de mayo 21.00 Barcelona (V)

Barcelona (V) Sábado 9 de mayo (a confirmar) Octavos de final del Apertura (L)

Octavos de final del Apertura (L) Martes 19 de mayo 21.30 Cruzeiro (L)

Cruzeiro (L) Jueves 28 de mayo 21.30 Universidad Católica (L)

Leandro Brey, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Ángel Romero y Milton Giménez.





La hora de Central Córdoba vs. Boca por el Torneo Apertura 2026 país por país