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El plan de Úbeda para que Boca le gane a Cruzeiro por Copa Libertadores

Claudio Úbeda rompió el silencio en la previa del duelo entre Cruzeiro y Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores de América 2026.

Juan Riera
Juan Riera

Boca Juniors enfrentará a Cruzeiro en el marco de la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores en Belo Horizonte en busca de un triunfo que lo acerque a los octavos de final.

En la previa, el entrenador Claudio Úbeda dejó definiciones claras sobre el planteo: "Tenemos que ser muy estratégicos y ordenados", y remarcó que "el equipo tiene que ser sólido desde lo defensivo para después soltarse". Además, advirtió sobre el contexto del partido: "El margen de error es chico".

El DT también anticipó un duelo exigente ante el conjunto brasileño: "Vamos a enfrentar a un rival difícil, que se hace fuerte de local", aunque se mostró confiado en sus dirigidos: "Confiamos en la capacidad de los nuestros".

Boca llega con una racha invicta de 14 partidos y buscará sostenerla en un encuentro clave para acomodarse en el grupo y dar un paso importante en la clasificación.

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