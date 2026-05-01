Úbeda anunció los convocados y perfila el once de Boca para visitar a Central Córdoba por el Torneo Apertura
Este viernes, Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados y le dio forma al once de Boca que jugará mañana ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Apertura 2026.
Con la novena fecha que quedó pendiente, el Torneo Apertura 2026 cerrará la fase regular y Boca visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en busca de un triunfo que le dé chances de terminar como puntero en la Zona A.
Dolor de cabeza para Álvarez: la sensible baja que San Lorenzo tendrá ante Independiente por el Torneo Apertura
En ese marco, el Xeneize tuvo este viernes su último entrenamiento en Ezeiza y Claudio Úbeda, no solo le dio forma al equipo que jugará frente al Ferroviario, sino que también anunció la lista de convocados.
Con los habituales titulares y el recambio, el Sifón citó a 24 futbolistas. La novedad pasa por Camilo Rey Domenech, quien viene de jugar un partido en Reserva y finalmente no será parte de la delegación.
Respecto al posible once, Leandro Brey será el único que mantenga el puesto, en tanto que habrá nada más y nada menos que diez modificaciones.
Un dato saliente es que en la mitad de la cancha reaparecerá Williams Alarcón para acompañar a Tomás Belmonte. Además, Ángel Romero le ganaría la pulseada a Kevin Zenón y se ubicaría unos metros más adelante junto con Exequiel Zeballos y Alan Velasco. La punta de lanza será Milton Giménez.
El partido entre Boca y Central Córdoba se disputará mañana desde las 16:15, con el arbitraje de Nazareno Arasa en campo y de Lucas Novelli en el VAR.
Así están los equipos argentinos en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
Boca visita a Central Córdoba por el Torneo Apertura: probable formación
Leandro Brey; Juan Barinaga, NIcolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Tomás Belmonte y Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero y Exequiel Zeballos; Milton Giménez.