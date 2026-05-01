Úbeda anunció los convocados y perfila el once de Boca para visitar a Central Córdoba por el Torneo Apertura

Con la novena fecha que quedó pendiente, el Torneo Apertura 2026 cerrará la fase regular y Boca visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en busca de un triunfo que le dé chances de terminar como puntero en la Zona A.

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En ese marco, el Xeneize tuvo este viernes su último entrenamiento en Ezeiza y Claudio Úbeda, no solo le dio forma al equipo que jugará frente al Ferroviario, sino que también anunció la lista de convocados.

Con los habituales titulares y el recambio, el Sifón citó a 24 futbolistas. La novedad pasa por Camilo Rey Domenech, quien viene de jugar un partido en Reserva y finalmente no será parte de la delegación.

Respecto al posible once, Leandro Brey será el único que mantenga el puesto, en tanto que habrá nada más y nada menos que diez modificaciones.

Un dato saliente es que en la mitad de la cancha reaparecerá Williams Alarcón para acompañar a Tomás Belmonte. Además, Ángel Romero le ganaría la pulseada a Kevin Zenón y se ubicaría unos metros más adelante junto con Exequiel Zeballos y Alan Velasco. La punta de lanza será Milton Giménez.

El partido entre Boca y Central Córdoba se disputará mañana desde las 16:15, con el arbitraje de Nazareno Arasa en campo y de Lucas Novelli en el VAR.

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Boca visita a Central Córdoba por el Torneo Apertura: probable formación

Leandro Brey; Juan Barinaga, NIcolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Tomás Belmonte y Williams Alarcón; Alan Velasco, Ángel Romero y Exequiel Zeballos; Milton Giménez.