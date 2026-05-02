Viktor Gyökeres guió al Arsenal a un triunfo clave en su lucha por la Premier League

Arsenal goleó 3 a 0 hoy sábado a Fulham en el Emirates Stadium por la fecha 35 de la Premier League de Inglaterra y dio un paso firme en la pelea por el título. El equipo de Mikel Arteta resolvió el partido en un primer tiempo contundente y, además de sumar tres puntos clave, mejoró su diferencia de gol respecto a Manchester City.

Arsenal salió decidido desde el inicio y golpeó rápido. A los 10 minutos, Bukayo Saka desbordó por derecha y asistió a Viktor Gyökeres, que solo tuvo que empujarla para abrir el marcador y hacer estallar el Emirates Stadium.

El dominio de los Gunners continuó y, aunque Riccardo Calafiori había marcado el segundo en una jugada invalidada por offside, la sociedad entre Saka y Gyökeres volvió a aparecer. Esta vez, el sueco asistió al inglés, que definió dentro del área para el 2-0.

Antes del descanso, Arsenal liquidó el partido. Leandro Trossard desbordó por izquierda y lanzó un centro preciso que Gyökeres conectó de cabeza para el 3-0 definitivo.

El delantero sueco fue la gran figura de la noche con un doblete y participación directa en otro gol, consolidándose como pieza clave en el ataque del equipo londinense.

Cómo queda la tabla de la Premier League

Con este triunfo, Arsenal alcanzó los 76 puntos y le sacó seis de ventaja a Manchester City, su principal perseguidor, aunque con dos partidos más disputados.

Más allá de la diferencia, el resultado fue vital para mejorar la diferencia de gol en una definición que promete ser ajustada hasta el final de la temporada.