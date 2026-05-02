Pese a un golazo y una asistencia de Messi, Inter Miami se durmió y perdió un clásico insólito ante Orlando City
Este sábado, Lionel Messi jugó un gran partido, pero Inter Miami dejó escapar la ventaja y perdió frente a Orlando City por la MLS.
A pesar de que Lionel Messi tuvo un aporte clave, Inter Miami cayó 4-3 en un partido increíble frente a Orlando City por la MLS.
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El encuentro comenzó de manera inmejorable para las Garzas que apenas a los cuatro minutos de juego consiguieron el 1-0 por intermedio de Ian Fray.
Con la ventaja, Lionel Messi comenzó a mostrar sus credenciales y, a los 25', asistió a Telasco Segovia para el 2-0. Sin embargo, no conforme con eso, Leo anotó un golazo siete minutos más tarde y configuró el 3-0.
No obstante, allí comenzó a emerger de a poco la figura de quien iba a terminar siendo el hombre determinante en el clásico: Martín Ojeda.
De la mano del argentino, la visita descontó sobre el cierre de la primera parte y renovó energías de cara al complemento.
Tal fue el cambio de aire que, primero a los 23' y luego a los 33 minutos, el entrerriano selló su triplete e igualó una historia que parecía sentenciada.
Pero además de todo eso, y antes de dejar la cancha, el surgido en Ferro le dio un pase decisivo a Tyrese Spicer para que el canadiense anote y dé vuelta la historia.
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Con este resultado, Inter Miami sigue sin ganar en el NU Stadium y dejó pasar otra chance de aproximarse a la cima de la Conferencia Este. De hecho, podría caer al cuarto puesto de la tabla.