Pese a un golazo y una asistencia de Messi, Inter Miami se durmió y perdió un clásico insólito ante Orlando City

A pesar de que Lionel Messi tuvo un aporte clave, Inter Miami cayó 4-3 en un partido increíble frente a Orlando City por la MLS.

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El encuentro comenzó de manera inmejorable para las Garzas que apenas a los cuatro minutos de juego consiguieron el 1-0 por intermedio de Ian Fray.

Goooooool del @InterMiamiCF



Gol de vestidor de Ian Fray que mueve el marcador temprano en el Derby de la Florida. pic.twitter.com/QYNutEaSwB May 2, 2026

Con la ventaja, Lionel Messi comenzó a mostrar sus credenciales y, a los 25', asistió a Telasco Segovia para el 2-0. Sin embargo, no conforme con eso, Leo anotó un golazo siete minutos más tarde y configuró el 3-0.

¡Conexión sudamericana! %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFE%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFB%uD83C%uDDEA



¡Del uruguayo Luis Suárez al argentino Leo Messi y de él para el venezolano Telasco Segovia y el gol del @InterMiamiCF para el 2-0! pic.twitter.com/wLdMFOi3Y7 — MLS Español (@MLSes) May 2, 2026

LIONEL ANDRÉS MESSI.



Nada más que agregar. pic.twitter.com/82S0JvWFQv — MLS Español (@MLSes) May 3, 2026

No obstante, allí comenzó a emerger de a poco la figura de quien iba a terminar siendo el hombre determinante en el clásico: Martín Ojeda.

De la mano del argentino, la visita descontó sobre el cierre de la primera parte y renovó energías de cara al complemento.

¡Golazo de Martín Ojeda!@OrlandoCitySC descuenta la diferencia en el Derby en la recta final de la primera parte. ¡Partidazo! pic.twitter.com/daNh1aLlxT — MLS Español (@MLSes) May 3, 2026

Tal fue el cambio de aire que, primero a los 23' y luego a los 33 minutos, el entrerriano selló su triplete e igualó una historia que parecía sentenciada.

¡Doblete de Martín Ojeda y @OrlandoCitySC no baja los brazos!



Mira la recta final del Derby de la Florida aquí (también por FS1): https://t.co/yi4ULnWsdc pic.twitter.com/dmVsvQFM3d — MLS Español (@MLSes) May 3, 2026

¡Lo empató @OrlandoCitySC!



De 3-0 a 3-3, ¡hat-trick de Martín Ojeda para empatar el Derby de la Florida! pic.twitter.com/WmdBKtNFeO — MLS Español (@MLSes) May 3, 2026

Pero además de todo eso, y antes de dejar la cancha, el surgido en Ferro le dio un pase decisivo a Tyrese Spicer para que el canadiense anote y dé vuelta la historia.

¡Lo remontó @OrlandoCitySC!



¡Tyrese Spicer firma el cuarto del visitante que tras ir perdiendo por tres goles está ganando el Derby en el agregado! pic.twitter.com/ffebkcqRHj — MLS Español (@MLSes) May 3, 2026

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Con este resultado, Inter Miami sigue sin ganar en el NU Stadium y dejó pasar otra chance de aproximarse a la cima de la Conferencia Este. De hecho, podría caer al cuarto puesto de la tabla.