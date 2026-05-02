Alerta en la Fórmula 1: se modificó el horario del Gran Premio de Miami

Tras la histórica clasificación que Franco Colapinto hizo con Alpine, la Fórmula 1 realizó un anuncio importante de cara al Gran Premio de Miami.

La alegría de Franco Colapinto por la enorme clasificación en el Gran Premio de Miami: "una qualy muy sólida..."

Según informó la categoría, mediante un comunicado en redes sociales, el horario de largada para la carrera de este domingo se adelantó tres horas.

La decisión responde a la alerta meteorológica que, desde hace unos días, prevé lluvias intensas y hasta tormentas eléctricas para mañana.

"Se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera", explicó la organización.

Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to the... pic.twitter.com/hasIGbJSgV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

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De esta manera, en nuestro país, el evento en el que el piloto argentino intentará sumar puntos por segunda vez en la temporada arrancará a las 14:00.